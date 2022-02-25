З 25 лютого у Шепетівці запровадили комендантську годину

Через загрозу повітряного ракетного удару міська сьогодні, 25 лютого, міська влада Шепетівки звернулася до місцевих мешканців і рекомендувала покинути свої будинки, які знаходяться в радіусі 500 м від війського обєкту «Артбаза». Людям, які живуть неподалік від Шепетівського ремонтного заводу рекомендували виїхати до родичів, друзів в інші райони міста.

«У зв’язку із небезпекою повітряного ракетного удару, рекомендуємо мешканцям будинків, що знаходяться в радіусі ураження 500 м від війського об’єкту «Артбаза» відселитися зі своїх помешкань», – йдеться в повідомленні міської ради. Наразі в місті звучать тривожні сирени.

Після нападу Росії міська влада Шепетівки прийняла ряд обмежувальних заходів. Зокрема, у Шепетівці не працює громадський транспорт, у темну пору доби не вмикають вуличне освітлення. Школи та дитячі садочки громади також не працюють до окремого рішення. З 25 лютого у місті запровадили комендантську годину.

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