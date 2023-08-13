Майстерню міста проводять у Львові з 2010 року

З 14 до 20 серпня у різних куточках Львівської громади відбудеться Майстерня міста 2023. Основними темами цьогоріч стануть інтеграція внутрішньо переміщених осіб та налагодження зв’язків з громадами міської агломерації. Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Майстерня міста – це щорічний майданчик для розвитку залучення мешканців до змін у громаді спільно з владою та громадськими активістами. Це відкрита територія для обговорень, дискусій, рішень та пропозицій», – зазначили у Львівській міській раді.

Цьогоріч програма Майстерні міста буде насичена як екскурсіями, воркшопами, лекціями, відкритими обговореннями, так і творенням твердих результатів – змін та покращення громадських просторів у місті власними руками спільно з мешканцями. У програмі – екскурсії на міську компостувальну станцію та сміттєпереробний завод, на першу у Львові дахову сонячну електростанцію та селами, які долучились до Львівської громади. Зазначимо, Майстерню міста проводять у Львові з 2010 року.

Ознайомитися із детальною програмою Майстерні міста та зареєструватися на події можна за посиланням. У кожного відвідувача Майстерні міста буде можливість долучитися до квесту та виграти призи.

Умови участі у квесті прості:

Потрібно зареєструватися за посиланням та перед початком Майстерні отримати мапу квесту.

Відвідувати події Майстерні міста, долучатися до активностей та отримувати за це відповідні позначки у мапі квесту.