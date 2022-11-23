Мешканців Івано-Франківської області попередили про аварійні вимкнення електропостачання для усіх 10 черг споживачів. Причина – масові ракетні атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних регіонах України. Наразі неможливо спрогнозувати, коли кожному населеному пункту відновлять електропостачання: це залежатиму від ситуації в енергосистемі країни.

Про ситуацію із енергопостачанням повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у середу, 23 листопада. «Екстрено введені графіки аварійних вимкнень для усіх 10 черг області. Це означає, що спрогнозувати увімкнення електропостачання неможливо», – повідомив мер Франківська.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук уточнила, що електропостачання на території Прикарпаття зможуть відновити лише за вказівкою «Укренерго». Вона закликала мешканців області зберігати спокій.

Додамо, про аварійні відключення для всіх черг споживачів уже попередили також мешканців Чернівецької та Закарпатської областей. Громадян закликали зробити запаси води та, за можливості, зарядити усі необхідні пристрої.

Зазначимо, внаслідок масової ракетної атаки росіян на об’єкти енергетики в різних регіонах України у середу, 23 листопада,кілька міст наразі повністю знеструмлені. У західних областях повністю без світла наразі Львів, Хмельницький та частково Львівська й Хмельницька області. Відомо про влучання по електропідстанціях на Львівщині.