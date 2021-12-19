Двоє дітей Петра Баліцького прогулювали уроки в школі №9 у Червонограді

Червоноградський районний суд оштрафував на 1700 грн місцевого мешканця за те, що його діти регулярно прогулювали уроки. Петро Баліцький уже не вперше притягується до відповідальності через те, що його діти не ходть у школу.

У постанові Червоноградського райсуду вказано, що двоє дітей Петра Баліцького навчаються у школі №9 в Червоноградві. Неповнолітній син Петра Баліцького пропустив 101 урок з 1 до 23 вересня 2021 року, а його неповнолітня донька взагалі не приступила до навчання у цьому році.

Директорка школи №9 звернулася у поліцію через пропуски уроків дітей Баліцького. Поліцейські склали на батька дітей протокол про адмінпорушення.

14 грудня суддя Червоноградського районного суду Андрій Жураковський розглянув цю справу. Він визнав батька двох дітей винним у невиконанні обов'язків щодо своїх дітей і отшрафував його на 1700 грн. В Петра Баліцького є 10 днів, щоб оскаржити постанову суду в апеляції.

Додамо, що Петра Баліцького уже не вперше притягають до відповідальності через недогляд за дітьми. У червні цього року його оштрафували на 850 грн за те, що його діти не ходили у школу, а в листопаді Баліцький отримав 1700 грн штрафу за прогули сина.