Івано-Франківський суд дав Валентину Медведькову умовний термін

Мешканця Івано-Франківська Валентина Медведькова звільнили від покарання за виправдовування агресії Росії проти України та глорифікацію окупантів: за проросійські пости в соцмережах чоловікові присудили 5 років ув’язнення, але з іспитовим терміном на рік. Під час розгляду справи Валентин Медведьков свою вину визнав і просив його суворо не карати.

Про вирок мешканцю Івано-Франківська повідомило місцеве видання «Курс». Як зазначається у вироку суду, Валентин Медведьков протягом березня-квітня 2022 року постив дописи в «Однокласниках» з виправданням нападу Росії на Україну, звеличуванням ватажка так званої «ДНР» Захарченка і підтримкою окупантів.

За даними слідства, у Валентина Медведькова сформувалось упередженей зневажливе ставлення до української влади, тому він почав публічно виправдовувати збройну агресію росіян проти України. Фігурант справи, зокрема, поширював дописи, в яких події в Україні пояснювались як «освобождение Мариуполя от украинских нацистов. Крім того, чоловік поширював новини із заголовками «В Севастополе простились с военным, который погиб в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов». Окупантів, які загинули у Попасній, Валентин Медведьков називав героями, а також звеличував так званого «голову ДНР», який, за висловом обвинуваченого, «вчинив подвиг для Донбасу».

У суді Валентин Медведьков свою вину визнав повністю, підвередив, що дійсно публікував такі дописи в «Однокласниках», покаявся і просив суд суворо його не карати.

Відтак суддя Івано-Франківського міського суду Дмитро Руденко визнав Валентина Медведькова винним за ч.3 ст.436-2 ККУ (виправдання агресії Росії, глорифікація окупантів) та присудив йому п’ять років ув’язнення, призначивши іспитовий термін на рік. Також обвинувачений повинен відшкодувати понад 2,6 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.