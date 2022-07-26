Володимира Сороку з Івано-Франківська засудили на два роки умовно через пости у Facebook із закликами «розстріляти Верховну Раду», «ліквідувати зрадників», «вакцинувати владу з кулемета». Крім того, обвинувачений у своїх дописах бажав смерті президенту Володимиру Зеленському та називав українську владу «пропутінською». Свої пости чоловік публікував протягом 2020-2021 років. У суді Володимир Сорока свою вину визнав повністю.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, фігурант справи ще у 2018 році створив сторінку у Facebook, де систематично публікував провокаційні дописи, які лінгвістична експертиза визнала публічними закликами до повалення державної влади. За даними слідства, Володимир Сорока «умисно став розповсюджувати публічні деструктивні заклики щодо насильницької зміни державної влади в Україні, підривати авторитет влади, посилювати прагнення до її насильницької зміни у проросійськи налаштованих осіб, натомість у прибічників діючої законної влади розбурхувати ворожість та неприязнь, обурення та образу їхніх патріотичних почуттів».

У матеріалах справи уточнюється, що Володимира Сорока публікував провокаційні дописи у Facebook протягом року – з березня 2020-го року по березень 2021 року. Зокрема, чоловік заклика до насильства над керівниками держави, бажав смерті Володимиру Зеленському і його соратникам, яких у своїх постах називав «зеленошакалами», писав, що «влада зрадників України знову хоче знищити патріотів» і «антинародна пропутінська зелена влада повинна бути негайно фізично ліквідована». Також чоловік публікував дописи із закликами розстріляти Верховну Раду, звинувачував владу у сепаратизмі та писав, що «Україні потрібен націоналістичний терор», «податки треба платити не грішми, а кулями», і що «вакцинування владі потрібно робити з допомогою кулемета».

Лінгвістична експертиза визнала дописи Володимира Сороки такими, що містять публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. У суді фігурант справи свою вину визнав повністю та просив суд затвердити його угоду з прокурором про визнання винуватості.

Суддя Івано-Франківського міського суду Інесса Болюк визначала Володимира Сороку винним за ч. 3 ст. 109 ККУ (заклики до повалення конституційного ладу, вчинені повторно та із використанням ЗМІ) та призначила йому три роки позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки. Крім того, обвинувачений повинен відшкодувати понад 5 тис. грн витрат на проведення судово-лінгвістичної експертизи.