Євгеній Кірсанов ображав військову і погрожував їй насильством

39-річний мешканець Ужгорода Євгеній Кірсанов отримав три роки умовно за напад на 27-річну військову, яка служить у теробороні. Інцидент стався у квітні 2022 року, конфлікт виник через провокативні висловлювання ужгородця про війну в Україні. За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, словесно ображав військову, погрожував їй насильством і вбивством. У суді ужгородець свою вину визнав повністю.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, 14 квітня Євгеній Кірсанов, перебуваючи на вулиці Івана Франка в Ужгороді, побачивши військову у формі, почав її ображати та погрожувати вбивством. Потерпіла є військовослужбовицею ЗСУ, діловодом групи логістики 68-ї бригади територіальної оборони.

«Будучи агресивно налаштованим до військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, побачивши військову, одягнену у формений одяг, почав словесно ображати її честь та гідність та маючи на меті викликати в останньої реальне побоювання за своє життя та посягаючи на її особисту безпеку, як військовослужбовця, почав словесно погрожувати вбивством, насильством», – йдеться у вироку суду.

Фігурант справи уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, під час судового засідання Євгеній Кірсанов також зазначив, що розкаюється у вчиненому. Суддя Ужгородського міськрайонного суду Олеся Лемак визнала 39-річного ужгородця винним за ч. 1 ст. 435-1 ККУ (образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовим) та призначила йому п’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки. Крім того, Євгена Кірсанова зобов’язали відшкодувати понад 5 тис. грн за проведення експертиз у справі.