В’ячеслава Герцовського із Мукачева ув’язнили на два роки за неправдиве повідомлення про замінування ресторану «Villa Del Re» в центрі міста. За даними слідства, випадок стався ще навесні 2020 року, коли чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що у ресторані є вибухівка. Неправдиве повідомлення спричинило понад 77 тис. грн збитків ДСНС та 20 тис. грн – власникам ресторану «Villa Del Re», проте вони цивільний позов не заявляли. Експертиза підтвердила, що голос, який повідомив про вибухівку в центрі Мукачева, належить В’ячеславу Герцовському, також у нього вилучили телефон, з якого здійснювався дзвінок, але у суді чоловік свою вину не визнав.

Як зазначається у вироку Мукачівського міськрайонного суду, інцидент стався 14 березня 2020 року, дзвінок про замінування будівлі ресторану «Villa Del Re» у центрі Мукачева надійшов у поліцію о 23:27. Пізніше виявилося, що телефонував місцевий мешканець В’ячеслав Герцовський, працівник підприємства «Крок», яке володіє мукачівським готельним комплексом «Інтурист».

«Перебуваючи у місті Мукачеві, неподалік вулиці Добролюбова, маючи на меті дезорганізувати роботу правоохоронних органів міста та ресторану, здійснив дзвінок із мобільного телефону із номером «Київстар» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про загрозу вибуху через замінування будівлі ресторану «Villa Del Re», що розташований на площі Духновича,14 в місті Мукачеві», – йдеться у вироку суду.

На місце події виїхали працівники вибухотехнічного відділу поліції та ДСНС, обстежили приміщення з металошукачами, оптичними приладами та службовою собакою, проте вибухівки в ресторані не виявили. Через повідомлення про замінування заклад припинив свою роботу до ранку наступного дня, це спричинило збитки власникам комплексу «Villa Del Re» на суму 20 тис. гривень. Крім того, виїзд працівників ДСНС коштував державі понад 77,4 тис. грн.

Під час суду В’ячеслав Герцовський свою вину не визнав, стверджував, що не дзвонив у поліцію із повідомленням про замінування. Пояснив, що стосовно нього неодноразово розслідувалися кримінальні справи, проте наразі він є не засудженим, є багатодітним батьком, має постійне місце роботи і не вважає себе причетним до вчинення злочинів.

Експертиза підтвердила, що голос, яким повідомлялося про замінування ресторану «Villa Del Re», належить обвинуваченому. Крім того, у речах фігуранта справи під час обшуку виявили телефон «Nokia» та шість частин від мобільних телефонів, пошкоджених вогнем.

Відтак суддя Мукачівського міськрайонного суду Оксана Маргитич визнала В’ячеслава Герцовського винним за ч. 1 ст. 259 ККУ (неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) та призначила йому два роки позбавлення волі. Крім того, В’ячеслава Герцовський повинен відшкодувати державі понад 3,5 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.