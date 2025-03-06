Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 32-річному порушнику комендантської години за напад на поліцейського. Обвинувачений під час конфлікту вдарив правоохоронця головою в обличчя, за що отримав два роки тюрми. Про це повідомила 6 березня пресслужба прокуратури області.

Інцидент стався у грудні 2024 року. Після опівночі 32-річний житель Кам’янця-Подільського навідався на АЗС, аби купити пива. Чоловіку алкоголю не продали, проте саме в той час його помітили поліцейські, які патрулювали місто.

«Обвинувачений вчинив сварку з одним із поліцейських та вдарив його головою в обличчя», – зазначають у прокуратурі.

За даними слідства, це вже сьомий вирок суду щодо чоловіка – попередні рази його притягали до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Жителя Хмельниччини визнали винним в умисному заподіянні поліцейському легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 КК України) й призначили два роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.