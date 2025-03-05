Інцидент трапився ввечері 23 червня 2024 року на дитячому майданчику на вул. Мазепи,10 у Львові

У Львові судили місцеву мешканку за побиття патрульної поліцейської під час виклику. Суд визнав винною Христину Качинович в умисному завданні працівниці правоохоронного органу тілесних ушкоджень і призначив їй іспитовий термін.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився ввечері 23 червня 2024 року на дитячому майданчику на вул. Мазепи,10 у Львові. Патрульні отримали повідомлення про бійку двох чоловіків і прибули на виклик. Правоохоронці почали розбороняти бійку. Серед тих, хто бився, був чоловік Христини Качинович. Спершу жінка облаяла працівницю поліції, а потім почала бити інспекторку руками та ногами.

«Своїми умисними протиправними діями, спричинила потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синця та садна на верхній губі, синця на правому плечі, в ділянці лівого колінного суглобу, що відносяться до легкого ступеня тяжкості», – йдеться в вироці.

У судовому засіданні обвинувачена свою провину визнала, розкаялась, просила її суворо не карати.

Шевченківський районний суд Львова визнав винною Христину Качинович у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.345 КК України (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконанням цим працівником службових обов'язків), та призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на один рік. Однак, на підставі ст.75 КК України, замінив покарання роком випробувального терміну. Жінка періодично має з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну свого місця проживання. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, ZAXID.NET повідомляв, що у Львові учасники бійки напали на поліцейських, які приїхали на виклик. У патрульній поліції Львівської області тоді прокоментували, що двоє патрульних отримали тілесні ушкодження.