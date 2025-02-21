У Стрийському районі Львівщини п’яний військовослужбовець вдарив поліцейського, який приїхав на виклик. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом носа. Щодо нападника порушили кримінальну справу за фактом побиття правоохоронця.

Як вказано в ухвалі Стрийського міськрайонного суду Львівщини, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок стався ввечері 16 лютого у одному з сіл Стрийського району. Екіпаж поліції приїхав на виклик, до поліцейських підійшов солдат, який вдарив одного з них головою по обличчі. У поліцейського діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа.

З матеріалів справи невідомо обставини конфлікту та причини виклику поліції. За фактом нападу на представника правоохоронного органу відкрили кримінальну справу (ч.2 ст.345 ККУ). Відомо, що обвинувачений є мешканцем Львівської області та проходить військову службу.

Наразі суд обрав йому міру запобіжного заходу – два місяці цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування у кримінальній справі триває. Поліція згодом уточнила, що затриманому 29 років і він є мешканцем Стрия.