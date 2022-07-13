За зйомку порно з донькою чоловікові загрожує до 12 років тюрми

55-річного мешканця Івано-Франківської області підозрюють у розбещенні 5-річної доньки та зйомці порнографії за участі дитини. Поліція вилучила у чоловіка телефон та комп’ютер, де зберігалися фото та відео із 5-річною дівчинкою. Експертиза підтвердила, що файли є порнографічними. Наразі 55-річний батько перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як у середу, 13 липня, повідомила прес-служба Нацполіції, дільність 55-річного мешканця Прикарпаття виявили кіберполіцейські. За даними правоохоронців, чоловік вчиняв розпусні дії відносно власної доньки та знімав це на телефон.

«За участі дитини чоловік створював порнографічні фото- та відеоматеріали. Під час проведення обшуку в оселі зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, де зберігалися 8 відеофайлів із протиправним контентом», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що експертиза підтвердила факти виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Наразі 55-річному мешканцю Івано-Франківської області оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 1, 3 ст. 301-1 ККУ (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, виготовлення, збут і розповсюдження). Зараз чоловік перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.