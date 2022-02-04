Тисменицький суд засудив чоловіка за скачування та зберігання дитячого порно

Тисменицький суд засудив Владислава Шкляра за скачування та зберігання дитячого порно. Чоловік за три роки скачав з Telegram на свій телефон та комп'ютер майже 100 відеороликів. Згідно з висновками експертизи ці відеозаписи належать до дитячої порнографії. Розглянувши матеріали справи, суддя Марія Хоминець визнала чоловіка винним та присудила йому два роки позбавлення волі, але водночас звільнила від покарання, призначивши обвинуваченому рік умовно. Окрім цього Владислав Шкляр сплатить 12,6 тис. грн за проведення експертизи.

Про вирок Тисменицького суду засудити Владислава Шкляра за скачування та зберігання дитячого порно повідомив сайт «Курс». У матеріалах справи йдеться, що з 2018 по 2021 рік чоловік завантажив на свій телефон із невстановлених інтернет-ресурсів і таким чином придбав 10 відеофайлів, які містять дитячу порнографію.

«Крім того, використовуючи свій персональний комп`ютер, перебуваючи за місцем проживання у житловому будинку, обвинувачений з 7 липня 2018 року до 9 травня 2021 року із невстановлених інтернет-ресурсів завантажив і таким чином придбав 86 відеофайлів з дитячою порнографією, без мети збуту. Дані відеозаписи відповідно до висновку судової мистецтвознавчої експертизи належать до дитячої порнографії», – йдеться у вироку Тисменицького суду.

Під час судового розгляду Владислав Шкляр повністю визнав свою вину та розкаявся у скоєному. Суду пояснив, що користуючись додатком Telegram став учасником різних груп, йому надсилались файли з дитячою порнографією, які він зберігав без мети збуту.

Розглянувши матеріали справи, суддя Марія Хоминець визнала чоловіка винним та присудила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши обвинуваченому рік умовно. Окрім цього Владислав Шкляр сплатить 12,6 тис. грн за проведення експертизи. Телефон та комп'ютер, на яких чоловік зберігав дитяче порно, суд конфіскував. На вирок суду ще може бути подана апеляційна скарга.