Ізяславський районний суд виніс вирок 40-річному місцевому жителю за зґвалтування власної дочки. Обвинувачений скористався безпорадним станом малолітньої дівчинки та відсутністю вдома дружини. За це йому призначили 13 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 20 січня, злочин стався у ніч із 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року. Мешканець Шепетівського району залишився сам у будинку з трьома дітьми, поки його дружина тимчасово перебувала в іншому місті. Коли всі заснули, обвинувачений зґвалтував 9-річну доньку. Про інцидент дізналася сестра потерпілої, яка розповіла про все матері лише через декілька тижнів. Жінка одразу звернулася до поліцейського офіцера громади. Він направив дівчинку на обстеження до гінеколога, а потім на експертизу.

Обвинувачений свою провину не визнав. За його словами, у день злочину 9-річна дочка сама попросилася з ним лягти спати, він нібито до дитини не торкався й не розуміє, чому його обмовляють.

Суддя Петро Демчук визнав жителя Хмельниччини винним за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування дитини, якій не виповнилося 14 років) й призначив 13 років тюрми. Крім того, чоловік має сплатити 19 689 грн на користь держави. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.