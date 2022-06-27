Через систематичні порушення громадського порядку суд заборонив мешканцю Калуша відвідувати бари, ресторани і ходити на дискотеки. Крім того, хлопцеві не можна виходити з дому після 22:00 та виїжджати за межі району без дозволу місцевої поліції.

Рішення про встановлення адміністративного нагляду над хлопцем прийняв Калуський міськрайонний суд. Як зазначається у повідомленні прес-служби суду, мешканець Калуша вже неодноразово порушував громадський порядок, вже був судимий і нещодавно вийшов із виправної колонії. Встановити адміннагляд над хлопцем просила місцева поліція, оскільки після повернення з колонії він не виправився і знову допускав правопорушення.

«Після звільнення з місць позбавлення волі, парубок на шлях виправлення не став, зарекомендував себе з негативного боку, допускав адміністративні правопорушення, за які притягався до адміністративної відповідальності, на попередження органів внутрішніх справ не реагує, продовжує порушувати громадський порядок», – йдеться у повідомленні прес-служби суду. Разом із тим у суді не уточнюють, які саме правопорушення допускав хлопець.

Під час судового засідання мешканець Калуша не заперечував проти встановлення над ним адміннагляду та заборони відвідувати бари, ресторани та ходити на дискотеки. Відтак Калуський міськрайонний суд вирішив встановити стосовно фігуранта справи адміністративний нагляд на 1 рік та заборонив виходити із будинку з 22:00 до 06:00, відвідувати точки, де продають спиртні напої на розлив, зокрема, кафе, бари, диско-бари, ресторани. Крім того, суд заборонив виїжджати за межі Калуської, Войнилівської, Верхнянської та Новицької громад без дозволу поліції.

Зазначимо, аналогічне рішення раніше виносив Берегівський районний суд. Там мешканцю Берегова, який нещодавно вийшов із тюрми за грабіж, заборонили виходити з дому вночі, виїжджати за межі району без відома поліції та заходити у заклади, де продають алкоголь на розлив. Поліція попросила суд встановити закарпатцю обмеження «для виховного впливу».