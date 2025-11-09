Мессі встановив унікальне досягнення серед чинних футболістів за асистами
Аргентинському нападнику залишилось оформити 5 результативних передач, аби піднятись на вершину
У ніч на 9 листопада за океаном відбувся поєдинок 1/8 фіналу МЛС, в якому «Інтер» Маямі розгромив «Нешвілл» з рахунком 4:0. Аргентинський нападник Ліонель Мессі відзначився дублем, забивши перші два м’ячі своєї команди, і довів неймовірний доробок до 894 голів у кар’єрі.
Однак цей поєдинок став особливим для «Блохи» з іншої причини – Мессі оформив 400-й асист у кар’єрі, що є абсолютним рекордом серед чинних футболістів. Попереду лише легендарний Ференц Пушкаш із 404 результативними передачами.
Усі асисти Ліонеля Мессі:
- «Барселона» (Іспанія) – 269
- Збірна Аргентини – 60
- «Інтер» Маямі (США) – 37
- ПСЖ (Франція) – 34
Нагадаємо, у 2025 році у доробку Мессі 44 голи та 21 асист у 50 матчах. За останні сім поєдинків аргентинець відзначився 18 результативними діями.
До слова, завдяки перемозі над «Нешвіллом» «Інтер» пробився до чвертьфіналу МЛС, де зустрінеться з «Цинциннаті». Дуель відбудеться після міжнародної паузи на матчі збірних у суботу, 22 листопада, о 23:00 за київським часом.