Ліонель Мессі за крок від чергового рекорду

У ніч на 9 листопада за океаном відбувся поєдинок 1/8 фіналу МЛС, в якому «Інтер» Маямі розгромив «Нешвілл» з рахунком 4:0. Аргентинський нападник Ліонель Мессі відзначився дублем, забивши перші два м’ячі своєї команди, і довів неймовірний доробок до 894 голів у кар’єрі.

Однак цей поєдинок став особливим для «Блохи» з іншої причини – Мессі оформив 400-й асист у кар’єрі, що є абсолютним рекордом серед чинних футболістів. Попереду лише легендарний Ференц Пушкаш із 404 результативними передачами.

Усі асисти Ліонеля Мессі:

«Барселона» (Іспанія) – 269

Збірна Аргентини – 60

«Інтер» Маямі (США) – 37

ПСЖ (Франція) – 34

Нагадаємо, у 2025 році у доробку Мессі 44 голи та 21 асист у 50 матчах. За останні сім поєдинків аргентинець відзначився 18 результативними діями.

До слова, завдяки перемозі над «Нешвіллом» «Інтер» пробився до чвертьфіналу МЛС, де зустрінеться з «Цинциннаті». Дуель відбудеться після міжнародної паузи на матчі збірних у суботу, 22 листопада, о 23:00 за київським часом.