Безлад у домі часто накопичується непомітно, але впливає не лише на простір, а й на ваше самопочуття. Щоб не відкладати прибирання «на потім», можна скористатися простим методом «10-10-10».

Що таке метод «10-10-10»?

Суть цього способу максимально проста: ви повинні витратити 10 хвилин на те, щоб позбутись непотрібних 10 речей у 10 місцях. Ці місця не обов’язково мають бути у різних кімнатах. Викидати ви можете будь-які старі речі, зламану техніку, невелике сміття чи навіть видаляти непотрібні файли з компʼютера.

Щоб було легше, спочатку складіть список місць, якими ви хочете зайнятись. Це допоможе вам використовувати ваші 10 хвилин більш ефективно.

Перед початком процесу підготуйте собі пакет для сміття та кошик для білизни, які носіть з собою. Складайте у них те, що потрібно винести з дому або попередньо випрати. Після того як завершите прибирання, посортуйте речі на категорії.

Як правильно застосовувати цей метод?

Оберіть час і місце. Обравши місця, які хочете прибрати, встановіть таймер на 10 хвилин і після сигналу почніть прибирання. Визначайте 10 речей на день. Це може бути будь-що, що вам більше не потрібне або лежить не на місці. Розділіть речі на категорії: викинути, пожертвувати та продати. Не відкладайте рішення. Якщо річ не використовується понад рік – це сигнал, що варто із нею попрощатися.

Чому метод працює?

Цей метод ефективний завдяки своїй простоті. Він не створює відчуття генерального прибирання і поступово формує звичку підтримувати порядок постійно.

Проте, якщо ви проводите регулярне прибирання, постійно застосовувати цей підхід не потрібно. У вас просто не знайдеться щоразу 10 речей, які потрібно викинути або повернути на місце.

За матеріалами Pixel Inform та Obozrevatel