Михайло Драпатий видав доручення, яке встановлює обмеження для призначення військовослужбовців, фігурантів корупційних справ, на певні посади

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий видав доручення, яке встановлює обмеження для призначення військовослужбовців, фігурантів корупційних справ, на певні посади. Зокрема, документ передбачає можливість не допускати до комплектування підрозділів військових, яких обвинувачують у тяжких корупційних злочинах. Про це у п'ятницю, 23 жовтня, повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на джерела у Збройних силах, які отримали документ.

Доручення датоване початком вересня. Його адресували 48 отримувачам, серед яких керівництво Генерального штабу, командувачі видів і родів військ, керівники органів військового управління, навчальних закладів і правоохоронних органів ЗСУ.

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Згідно з документом, військових, яких обвинувачують у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах і справи яких уже розглядає суд, не можна призначати для комплектування підрозділів. Це дасть командуванню змогу обмежувати їхнє призначення ще до ухвалення вироку.

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Окремо доручення передбачає притягнення до відповідальності військовослужбовців, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, навіть якщо суд не позбавив їх права обіймати певні посади.

Щодо військових, які вже мають вироки за корупційні злочини, командування має розглядати можливість переведення на посади, не пов’язані з керівними чи господарськими функціями. Натомість військовослужбовців, чиї активи суд визнав необґрунтованими та стягнув у дохід держави, передбачено звільняти.

Документ також регулює добір військовослужбовців до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій і підрозділів, які відповідають за закупівлі.

Під час призначення кандидатів мають враховувати, зокрема, чи є в них непогашена судимість за корупційні злочини, відкрите кримінальне провадження за відповідними статтями, а також випадки притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.

Крім того, доручення вимагає не допускати прямого підпорядкування та службової залежності між близькими родичами під час проходження військової служби.

Командири також повинні забезпечувати явку підлеглих до слідчих органів і суду. Видавати службові завдання, які можуть стати приводом для неявки, заборонено.

Нагадаємо, 23 жовтня ДБР затримало командира навчальної роти однієї з військових частин, якого підозрюють у вимаганні 4 тис. доларів у підлеглого. За даними слідства, військовослужбовець планував поїхати до Львова, щоб зареєструвати шлюб, і мав отримати дозвіл на виїзд за межі місця дислокації частини. Командир, дізнавшись про його наміри, нібито вимагав гроші за погодження поїздки.