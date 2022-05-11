Влада Чехії вирішила не притягувати до кримінальної відповідальності громадян, який їдуть воювати в Україну

Президент Чехії Мілош Земан, який відомий своєю прихильністю до Росії, схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії. Про це у середу, 11 травня, у Twitter повідомив його речник Іржі Овчачек.

«Президент Чеської Республіки Мілош Земан підписав рішення про згоду вступу до Збройних сил України 103 громадян на підставі їхньої заяви, поданої відповідно до Закону № 585/2004 «Про військову службу та її забезпечення», – йдеться у повідомленні.

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022

Він додав, що рішення ще має підписати прем'єр-міністр Петер Фіала.

Зауважимо, що на початку березня Фіала під час переговорів із Земаном заявив, що дати колективну можливість виїхати на війну за кордон неможливо. І з огляду на кількість заяв, неможливо навіть надати індивідуальне погодження заявникам. Тоді до Празького Граду звернулося близько 300 осіб, зацікавлених у вступі до іноземної армії.

У березні ЗМІ повідомляли, що понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон в Україні.

Влада Чехії вирішила не притягувати до кримінальної відповідальності громадян, який їдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Як інформував ZAXID.NET, Чеська Республіка поставила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти в рамках військових поставок, вартість яких досягла сотень мільйонів доларів.