У 2021 році від зброї російських снайперів на Донбасі загинули 43 українських військових. Росія застосовує снайперський вогонь, оскільки його не помічає моніторингова місія ОБСЄ, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«В липні минулого року було домовлено про режим тиші і він проіснував майже 5 місяців. Але в січні цього року росіяни порушили режим тиші і почали підступно використовувати снайперський вогонь, вбиваючи українських військових. У чому тут цинізм? Тому що коли робить постріл снайпер, його не чує й не бачить моніторингова місія – СММ ОБСЄ», – розповів міністр.

За його словами, найкраща реакція на снайперський вогонь – це застосування артилерії або гранатометів чи мінометів. Однак якби українські солдати відкрили мінометний чи артилерійський вогонь, то це дало би підстави ОБСЄ зафіксувати порушення Мінських домовленостей з боку України.

«Підступність російських військ була саме в тому, щоб зробити тихо постріл снайпера, вбити нашого військового, наші військові у відповідь мали би застосувати відповідно мінометний вогонь чи артилерійський. І от тут би СММ ОБСЄ, звісно б, зафіксувала порушення публічне з боку українських Збройних сил, і росіяни би в кожному своєму телевізорі кричали б, що саме Україна порушує Мінські угоди, порушує режим “тиші”», – розповів міністр оборони.

Також Резніков зауважив, що друга підступна цинічна тактика Росії – це використання дронів. Вони перелітають через лінію зіткнення і скидають гранати. Внаслідок цього, зокрема, страждає і цивільне населення.