Міністр соцполітики назвав субсидії вигіднішими за дотації для «Нафтогазу»

Андрій Рева пояснив, що витрати на субсидії є вдвічі меншими за розміри дотацій, які «Нафтогаз» отримував з держбюджету

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:43450

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Надання адресної державної підтримки у вигляді субсидій на оплату житлово-комунальних послуг є набагато ефективнішим механізмом, ніж адміністративне регулювання цін на енергоносії й дотування «Нафтогазу України», заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«У 2014 році до розширення програми житлових субсидій та зі зниженням ціни нижче ринкової, Держбюджет компенсовував втрати “Нафтогазу” в обсязі 114 мільярдів гривень на рік. Усі отримували начебто дешевий газ, а потім усі разом платили його справжню ціну, але через бюджет. У цьому році на субсидії витрачається близько 50 мільярдів гривень, що вдвічі менше, ніж коли ми дотували “Нафтогаз”», – зазначив урядовець.

Рева також наголосив, що ці кошти через субсидії потрапляють до тих, у кого низькі доходи, а дотування ціни на газ знижувало ціну для усього населення, включно з тими, хто має усі можливості самостійно за нього сплачувати.

Крім того, міністр звернув увагу на те, що будь-яке зниження ціни нижче ринкової вимагає подальшого фінансування різниці з державного бюджету, тобто, коштом платників податків.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року і до наступного опалювального сезону український уряд пообіцяв повністю перейти на монетизацію субсидій. Це означає, що державні доплати надходитимуть на особові рахунки отримувачів субсидій і вон зможуть розпоряджатися ними на свій розсуд. Це означає, що зекономлені кошти субсидіанти зможуть витрачати на будь-які інші свої потреби.

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