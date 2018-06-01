Міністр транспорту Малайзії не побачив «переконливих доказів» вини РФ у катастрофі MH17

В катастрофі MH17 загинули 43 громадянина Малайзії

Немає переконливих доказів, щоб підтвердити, що Росія несе відповідальність за знищення рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній». Про це заявив міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе у коментарі телеканалу Channel NewsAsia, інформує «Європейська правда».

Як повідомляється, об’єднана слідча група, які веде розслідування обставин збиття літака MH17 в 2014 році, заявила про те, «Боїнг» був збитий над Донецькою областю зенітно-ракетним комплексом «Бук» з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Однак Локе заявив, що «немає переконливих доказів на основі спільної слідчої групи (JIT), які вказують на Росію».

«У питанні про те, хто відповідальний за це, не можна просто вказати пальцем на Росію. Звичайно, ми повинні брати до уваги дипломатичні відносини», - сказав він, додавши, що «будь-які подальші дії будуть ґрунтуватися на незаперечних доказах».

Як інформував ZAXID.NET, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками на Донбасі у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

24 травня Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ЗС, що дислокується в Курську.

25 травня Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у відповідальності за знищення пасажирського малайзійського літака рейсу МН17 у 2014 році.

В той же день, МЗС Малайзії оприлюднило свою заяву, в якій Росія не згадується. Є лише загальні фрази про «рішучі прагнення переслідувати відповідальних осіб». До слова, в катастрофі MH17 загинули 43 громадянина Малайзії.