Україна зможе отримати репарації (відшкодування збитків, яких завдала держава-нападниця) від Росії наприкінці літа. Про це в ефірі національного телемарафону в середу, 6 квітня, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«Російські кошти перебувають на західних рахунках ЄС чи Швейцарії, тому від нашого бажання залежить мало. За найоптимістичнішими сценаріями, якщо Росія в такому ж темпі жахатиме світ своїми невимовними злочинами, і ми бачитимемо готовність Заходу адекватно на це реагувати, тоді сценарій оптимістичний – кінець літа», – сказав Малюська, якого цитує УНІАН.

За його словами, є три шляхи таких виплат.

«Перший – виплата з державного бюджету. Другий – виплата добровільно-примусова, коли ми кошти у них відберемо, розподілятимемо через спеціально створені фонди, або судові інститути. Або просто судовий порядок – зокрема шляхом звернення до Європейського суду з прав людини», – сказав міністр.

Нагадаємо, Росія безпідставно напала на Україну вранці 24 лютого. За цей час від рук російських загарбників загинули кілька тисяч українців. Багато з них загинуло унаслідок воєнних злочинів росіян.