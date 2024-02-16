Міністерство юстиції готове сприяти мобілізації засуджених

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що засуджені українці можуть долучитись до служби у Збройних силах України. Але для цього мають бути внесені зміни у законодавство. Про це Денис Малюська розповів в ефірі Радіо Свобода.

За словами міністра, мобілізація окремих засуджених людей дійсно може нести певні ризики. Втім, Денис Малюська зазначив, що Міністерство юстиції готове проводити аналіз потенційних мобілізованих засуджених та ділитися результатами із ТЦК та СП. Однак, щоб мобілізувати засуджених та тих, хто вже відбув покарання, потрібно внести зміни у законодавство.

«В нас є ціла система аналізу ризиків наших клієнтів, тих, хто перебуває у в’язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків, вона дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечною є та чи інша особа. Просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би залучений і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати», – сказав міністр.

Денис Малюська зауважив, що в Україні щонайменше 50 тис. людей не перебувають на обліку у ТЦК та СП через погашену судимість.

«Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом», – сказав Денис Малюська.

Денис Малюська впевнений, що люди, які мають судимість можуть не тільки воювати, але й долучатися до іншої роботи у ЗСУ. Все залежить від того, за якою статтею засуджена людина.

Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні підтримала оновлений урядовий законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та військового обліку. Тепер на законопроект чекає голосування у другому читанні. За словами народного депутата Ярослава Железняка, внесення правок перед другим читанням триватиме до 21 лютого. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і набере чинності у квітні.