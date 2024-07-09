

Цитата дня «Я вирішив викликати російського посла до МЗС Чехії. Вбивці, які нападають на дітей у лікарні – це сміття людства. Нехай перекаже це у Москву».

Ян Ліпавский, міністр закордонних справ Чехії , 9 липня 2024 року



У вівторок, 9 липня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський [Jan Lipavský] опублікував у мережі X різкий пост про те, що викликав посла Росії через обстріл росіянами київської дитячої лікарні «Охматдит». Ян Ліпавський заявив, що ті, хто нападають на дітей у лікарнях є сміттям людства.