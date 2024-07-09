Міністр закордонних справ Чехії назвав росіян сміттям людства. Цитата дня
Так чеський урядовець відреагував на обстріл росіянами київської дитячої лікарні «Охматдит»
Цитата дня
«Я вирішив викликати російського посла до МЗС Чехії. Вбивці, які нападають на дітей у лікарні – це сміття людства. Нехай перекаже це у Москву».
Ян Ліпавский, міністр закордонних справ Чехії, 9 липня 2024 року
У вівторок, 9 липня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський [Jan Lipavský] опублікував у мережі X різкий пост про те, що викликав посла Росії через обстріл росіянами київської дитячої лікарні «Охматдит». Ян Ліпавський заявив, що ті, хто нападають на дітей у лікарнях є сміттям людства.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter