Олексій Резніков каже, що в євроінтеграційних ідеях розчарувалася молодь, яка завжди була проєвропейською

За останні два роки підтримка ідей європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася на 5%, заявив віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«За останні два роки підтримка ідей європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні знизилася. Я маю це констатувати – на 5%. Причому найбільше зниження – в регіонах, де ця підтримка завжди була найвищою. А також серед молоді, яка завжди була проєвропейською. Це ознака розчарування в європейському векторі найбільших прибічників», – сказав він під час онлайн-заходу «Стратегія реінтеграції України для її східних регіонів» у четвер, 3 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна». При цьому не повідомляється, які саме дослідження показали зниження в Україні кількості прихильників євроінтеграції.

Міністр зазначив, що за таких обставин в Україні додаткові аргументи отримують сили, яким ближча білорусько-російська модель, що, на його думку, не відповідає інтересам Європи.

«Я хочу подякувати європейським партнерам і ЄС загалом і окремим країнам, які послідовно підтримують Україну. Це щиро. Ми отримали багато гуманітарної допомоги, ми вдячні за режим санкцій. Але скільки років іще варто витрачати на гуманітарну допомогу, знаючи, що потреба в ній зростатиме? Скільки років у такому санкційному режимі спокійно почуватиметься Росія? Вони вже адаптувалася до того режиму, який є», – додав він.

Резніков наголосив, що необхідно переходити від боротьби з наслідками до боротьби з причинами. «Змінити ставлення до держави-агресора, яка атакує Європу. Змінити ставлення до України, яка стримує цю агресію», – заявив урядовець.