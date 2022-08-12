Міністерство культури та інформаційної політики працює над проектом закону про особливий статус англійської мови в Україні. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, пише LB.ua.

Карандєєв нагадав, що зараз лише в законі про освіту є посилання на ст. 10 Конституції та англійську мову як мову міжнародного спілкування. Тому створена міжвідомча робоча група з підготовки нового комплексного проекту закону.

«Для того, щоб реалізувати ті виклики та задачі, які мають допомогти українському суспільству опанувати англійську мову та надати їй вищий статус. Міністерство культури та інформаційної політики за відповідним дорученням прем'єр-міністра України розпочало роботу з підготовки законопроекту по забезпеченню функціонування англійської мови як мови міжнародного спілкування... Жодне з положень проекту закону про статус англійської мови не буде та не може тлумачитися як таке, що направлене на звуження використання української мови», – підкреслив Карандєєв.

За його словами, проект закону покликаний встановити особливий статус англійської мови в Україні.

«Як я зазначав, відповідно до ст. 10 Конституції України… Багатомовність, згідно з визначенням ЄС, є важливим елементом конкурентоспроможності Європи. Ми розуміємо, що так само Україна та українські громадяни у разі володіння англійською мовою стають повноцінними суб’єктами взаємовідносин на усіх світових ринках. Як гуманітарних, так і економічних», – сказав Карандєєв.

Він наголосив, що наразі Україна за світовим рейтингом займає лише 40 позицію зі 112 країн світу щодо рівня володіння громадян англійською мовою. А реальні показники ще гірші.

Трансформація статусу англійської мови має розв'язати цю проблему. У проекті закону передбачається урегулювання використання англійської мови в окремих публічних сферах суспільного життя. У першу чергу, це стосується міжнародних комунікацій. Проект є певною декларацією, яка буде фіксувати позицію держави стосовно англійської мови та бачення, що додатково необхідно буде зробити в окремих планах та програмах.