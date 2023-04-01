Міністерство оборони пізно ввечері п’ятниці, 31 березня, повідомили результати виборів онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради і опублікували список із 15 обраних кандидатів.

Як йдеться в повідомленні, комісія вирішила вважати обраними таких кандидатів:

Ярову Богдану Едуардівну – набрала 32 704 голоси;

Ніколаєнко Тетяну Володимирівну – 26 941;

Свірка Олега Станіславовича – 23 864;

Шубу Анастасію Вадимівну – 23 170;

Прудковських Віктора Вячеславовича – 22 795;

Кальницького Віталія Володимировича – 22 580;

Піонтковського Костянтина Анатолійовича – 21 919;

Грушовця Євгена Анатолійовича – 21 731;

Оджиковського Віталія Олеговича – 21 532;

Остапенка Дмитра Миколайовича – 21 295;

Григоряна Артака Володійовича – 20 996;

Масюка Віталія Володимировича – 19 927;

Кривошею Геннадія Григоровича – 1 990;

Геращенка Олександра Володимировича – 1 939;

Трегуб Олену Миколаївну – 1 664.

Висновок комісії передали на розгляд Міноборони. Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко повідомив, що до міністерства надійшло понад 10 звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.

Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування. З огляду на це заявники звернулися до Міноборони з вимогою не ухвалювати рішення про формування складу Ради.

У зв’язку з цим, рішення Міноборони про формування Громадської антикорупційної ради та затвердження її персонального складу буде ухвалено після розгляду у встановленому порядку письмових звернень, що надійшли. Рада набуде повноважень після відповідного рішення міністерства, про що повідомлять пізніше.

Нагадаємо, указ про створення Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони міністр Олексій Резніков підписав 4 березня. Голосування за кандидатів до цієї ради відбувалося впродовж п’ятниці, 24 березня. Загалом до ради претендували 29 кандидатів.