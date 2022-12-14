Заголовки низки ЗМІ про «нову хвилю мобілізації після Нового року» є неправдивими і маніпулятивними. Про це йдеться у повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Чиновниця вирішила пояснити свою заяву в інтерв'ю телеканалу 1+1 про можливу нову хвилю мобілізації на початку 2023 року.

«Якщо ви бачите сьогодні заголовки про ніби-то анонсовану мобілізацію – це неправда, яку сліпо поширюють навіть не перевіряючи першоджерело, тобто що ж насправді я сказала вчора в ефірі 1+1 ... Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні», – наголосила Маляр.

Вона нагадала, що мобілізацію оголошує своїм указом президент. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами президента через триваючу широкомасштабну збройну агресією Росії проти України.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі немає потреби у проведенні додаткової хвилі мобілізації в Україні.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що зараз в Україні немає потреби вручати повістки військовозобов'язаним на блокпостах, оскільки є велика кількість добровольців.