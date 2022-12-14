У Міноборони пояснили, чому не розголошують інформацію про кількість загиблих у війні українських захисників. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, інформація щодо українських втрат стане відомою після перемоги, зараз це може зіграти проти України.

«Чому ця інформація є прихованою? Тому що у військовій науці тактика поведінки військ у тому числі залежить від співвідношення втрат противника. Вони рахують, скільки від загальної кількості є втрат», – сказала Маляр в ефірі національного телемарафону в середу, 14 грудня, пише ТСН.

За її словами, існує певний відсоток, після якого будь-яка армія починає змінювати свою тактику. І щоб ворог не мав доступу до цієї інформації, її вимушені засекретити.

Водночас Маляр наголосила, що ця інформація стане доступною після завершення війни. Та й сьогодні повністю приховати це неможливо, адже у загиблих військових є рідні та близькі. Вони отримуватимуть компенсації від держави.

Що стосується ворога, то статистика втрат продовжує наближатися до 100 тисяч.

Нагадаємо, станом на 14 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 96 тис. осіб.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк на початку грудня сказав, що кількість загиблих українських військових становить від 10 до 12,5-13 тис.