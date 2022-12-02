З початку повномасштабної війни, Сили оборони України втратили до 13 тис. військовослужбовців загиблими. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

Подоляк наголосив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка заявила про цифру в «100 тис. загиблих українських військових», безумовно, помилилася і саме тому з її сторінки згодом було видалено пост із відео, в якому вона називала таку цифру.

«У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, які каже верховний головнокомандувач. І вони у нас становлять від 10 тис. до 12,5-13 тис. загиблих. Тобто ми відкрито говоримо про кількість загиблих», – заявив Подоляк.

Він наголосив, що втрати пораненими є більшими, але цей показник завжди вищий.

«Ми чітко розуміємо, скільки у нас загиблих, скільки поранених. І, безумовно, ми над цим працюємо з точки зору соціальної реабілітації сімей та іншого», – наголосив Подоляк.

Радник глави ОП нагадав про масові поховання, виявлені на деокупованих територіях і додав, що кількість загиблих серед українських цивільних може бути суттєвою, і це «точно не 20 000».