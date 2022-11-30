З промови голови Єврокомісії вирізали цитату про втрати ЗСУ
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила про 100 тис. вбитих українських військових
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що у війні проти Росії «було вбито 100 тис. українських військових». Відео з відповідною заявою опублікував офіційний Twitter-акаунт Єврокомісії. Проте в текстовій версії промови глави Єврокомісії цю цитату вирізали, а відео видалили. Згодом в ЄК пояснили, що озвучені дані включають поранених та загиблих.
Фон дер Ляєн присвятила промову плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії і в цьому контексті згадала про втрати України.
«Дії Росії в Україні принесли смерть, розруху та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. За оцінками, на сьогодні понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових були вбиті», – сказала президентка Єврокомісії на опублікованому відео.