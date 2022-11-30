Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що у війні проти Росії «було вбито 100 тис. українських військових». Відео з відповідною заявою опублікував офіційний Twitter-акаунт Єврокомісії. Проте в текстовій версії промови глави Єврокомісії цю цитату вирізали, а відео видалили. Згодом в ЄК пояснили, що озвучені дані включають поранених та загиблих.

Фон дер Ляєн присвятила промову плану конфіскації заморожених російських активів та створенню спецтрибуналу для покарання Росії і в цьому контексті згадала про втрати України.

«Дії Росії в Україні принесли смерть, розруху та невимовні страждання. Ми всі пам'ятаємо жахіття в Бучі. Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення та невимовні страждання. За оцінками, на сьогодні понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових були вбиті», – сказала президентка Єврокомісії на опублікованому відео.

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Згодом публікацію з цим відео видалили, а у текстовому варіанті заяви та у фінальному відео на сайті Єврокомісії вирізали цитату про втрати ЗСУ.

Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Він додав, що президент Зеленський оприлюднить офіційні дані, «коли настане слушний момент», адже це чутлива інформація.

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП зазначив, що Генеральний штаб ЗСУ не може озвучити втрати української армії у повномасштабній війні проти Росії, водночас наголошує на незворотності покарання для країни-агресора за загибель і поранення українських громадян.

«Ми не можемо підтвердити цю цифру, акцентуємо, що втрати української армії є службовою інформацією і підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу», – заявив Богдан Сеник.

Згодом директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що озвучені головою Єврокомісії дані про втрати України під час війни включають поранених та загиблих.

«Дякуємо тим, хто вказав на неточність щодо цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії», – йдеться у повідомленні Дани Спінант.

Наразі інформація про кількість загиблих українських бійців є закритою до завершення воєнного стану. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня заявив про «майже 9 тисяч героїв, які загинули». А 23 вересня Зеленський розповів, що українських військових загинуло у 5 разів менше, ніж російських. Тоді Росія втратила приблизно 56 тисяч своїх солдатів.