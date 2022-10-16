На південному напрямку співвідношення втрат серед українських захисників та російських окупантів становить приблизно 1 до 6,5. Про це у неділю, 16 жовтня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр розповіла, що стала свідком, як командувач ОК «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом. Також генерал-майор розповів цікаві факти про деморалізацію підрозділів ворога на півдні та про зростаючі втрати ворога.

«Війська РФ уже в доволі складній ситуації на півдні, але розслаблятись не час. Навпаки — треба зібрати всю нашу силу і міць та вичавлювати російську армію з нашої землі», – зазначила Маляр.

За словами Ковальчука, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника почне психологічно «сипатись». Наразі росіяни на південному напрямку дуже деморалізовані, що дозволяє ЗСУ активно звільняти українські території.

Фото Ганни Маляр

Зазначимо, що від початку російського вторгнення ЗСУ звільнили від окупантів 1620 населених пунктів.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення, станом на 16 жовтня, росіяни вже втратили близько 65 тис. військових. Україна не розголошує загальну кількість загиблих у війні, через вимоги воєнного стану, Це інформація, яку не повинен знати ворог, бо за цими даними військові фахівці можуть зробити чимало висновків і використати цю інформацію для аналізу та планування. У серпні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залучний розповів, що майже 9 тис. українських героїв загинули, захищаючи країну від російського вторгнення.