Міністерство оборони звільнило В’ячеслава Богуслаєва з посади президента ПАТ «Мотор Січ» та достроково припинило повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Іншим наказом міністр оборони призначив новим генеральним директором ПАТ «Мотор Січ» Олексія Нікіфорова. Відповідний наказ міністр оборони Олексій Резніков підписав 28 листопада.

Як повідомила прес-служба Міноборони, до оновленого складу наглядової ради підприємства увійшли заступника міністра економіки Ігор Фоменко, який її очолив, а також Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

«Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ», – йдеться в повідомленні Міноборони.

«Мотор Січ» – один із найбільших у Європі виробників запчастин для літаків і гелікоптерів, розташований у Запоріжжі. Компанії належить один моторобудівний і три машинобудівні заводи. Також компанія володіє авіакомпанією «Мотор Січ».

Донедавна головним власником компанії був колишній нардеп В’ячеслав Богуслаєв. У жовтні 2022 року його заарештували за підозрою у колабораціонізмі та співпраці з Росією. Акції компанії також заарештували та передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).