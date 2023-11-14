Рустем Умєров заявив, що можна було уникнути трагедії, якщо б командування не нехтувало правилами безпеки військових

Міністерство оборони України отримало результати перевірки обставин ракетного удару по військовослужбовцях 128 окремої гірсько-штурмової бригади, яка засвідчила серйозні порушення. Під час нагородження військовослужбовців було проігноровано усі правила маскування, які могли запобігти трагедії, повідомив у вівторок, 14 листопада, міністр оборони Рустем Умєров.

«Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути.

Так – там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більш як десять автомобілів», – повідомив Рустем Умєров.

Міністр оборони зазначив, на момент прибуття військових на місце нагородження у небі був російський дрон-розвідник, який зафіксували та оголосили повітряну тривогу. Попри те, що загрозу ракетного удару оголосили по всій Запорізькій області, заходи безпеки у місці нагородження було проігноровано.

«Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». На місці нагородження, жодних централізованих безпекових заходів вжито не було», – заявив міністр оборони.

За його словами, слідство у трагедії триває, його ведуть правоохоронці ДБР. Рустем Умєров також доручив Генштабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах та звернувся до командирів, підкресливши, що зневага до базових заходів безпеки неприпустима.

Нагадаємо, 4 листопада у соцмережах з’явилася інформація про атаку російських окупантів по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час шикування бійців до нагородження. Пізніше СтратКом ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили 3 листопада по особовому складі бригади ракетою «Іскандер-М», внаслідок чого загинули та були поранені військовослужбовці.

5 листопада трагедію прокоментував Володимир Зеленський, кий висловив співчуття родичам та близьким загиблих та заявив, що розслідування щодо обставин атаки триває. За якою статею Кримінального Кодексу було відкрито провадження, Володимир Зеленський не уточнив.

6 листопада 128 гірсько-штурмова бригада повідомила, що внаслідок російської атаки на скупчення військових загинуло 19 бійців. Скільки саме військовослужбовців постраждали від російського обстрілу, у бригаді не уточнили.