Група українських пілотів розпочала льотну підготовку на американських винищувачах F-16

При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру «Офіс-61», яка займатиметься інтеграцією винищувачів F-16 в систему української армії. Про це 20 листопада розповів перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

« … представив концепцію «Офісу-61» – спеціально створеної при Міністерстві оборони України структури, основною метою якої є організація всебічного забезпечення неперервного процесу інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України», – написав Павлюк.

Генерал додав, що програмний «Офіс-61» матиме два етапи розгортання:

«Швидкий трек», розрахований до кінця 2024 року;

«Масштабування».

Також Олександр Павлюк уточнив, що основними напрямами роботи «Офісу-61» стануть:

підтримка та розвиток інфраструктури аеродромів (авіаційних баз);

всебічний захист аеродромної інфраструктури, включаючи систему ППО;

відбір та навчання льотного складу й іншого авіаційного персоналу;

підтримка життєвого циклу літаків і логістичне супроводження;

міжнародна комунікація та інші юридичні, фінансові, безпекові і адміністративні функції.

Наприкінці серпня 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди спільно із Данією нададуть Україні винищувачі F-16. Йшлося про 42 літаки американського виробництва, які Україна отримає після належних навчань українських пілотів. 26 жовтня група українських пілотів розпочала льотну підготовку з основ експлуатації американських винищувачів F-16 на базі 62-го підрозділу Національної гвардії ВПС США. Також підготовка українських пілотів має початись в Румунії.