РСЗВ LRU – це модернізована версія американської M270

Міністерство оборони України вперше опублікувало відео з реактивною системою залпового вогню LRU M270, яку передала Україні Франція. У відомстві натякнули, що попри новорічні свята, відео з роботою французької LRU M270 по окупантах буде більше.

«Кажуть, що всі казки закінчуються весіллям, а всі відеокліпи закінчуються стрільбою HIMARS. Вперше на екрані: LRU/M270A1 після відправки рашистам пекельних подарунків. Увага! Незважаючи на довгі вихідні та свята, скоро буде більше», – йдеться у повідомленні Міноборони.

They say all fairy tales end with a wedding, and all video clips end with HIMARS firing.

For the first time on screen: LRU/M270A1 after sending the ruscists some hellish gifts.

Watch out! Despite the long weekends and holidays, there will be more soon. pic.twitter.com/5ls5m5BdLQ — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 30, 2022

РСЗВ LRU – це модернізована версія американської M270. Вона призначена для виконання бойових завдань з ураження і знищення із закритих вогневих позицій на відстані від 2 до 500 км. Її можна використовувати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Одна така установка може нести до 12 ракет.

Франція анонсувала передачу Україні системи залпового вогню LRU у жовтні. Також Франція вивчає можливість передачі Україні ракет класу «земля-земля», таких як LRU.

29 листопада міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в арсеналі ЗСУ тепер є РСЗВ LRU із Франції, не уточнивши кількість переданих на сьогодні систем.