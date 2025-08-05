Наразі мова не йде про повну заміну малюнка ММ-14

Міноборони, за запитом Головнокомандувача ЗСУ та зверненнями військових, затвердило зразки нового камуфляжу – ММ-25. Проте він не буде повністю заміняти піксель. Про це повідомила у вівторок, 5 серпня, пресслужба Міноборони України.

Ще в червні 2025 року на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців Міноборони затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25.

«Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна. Вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах», – йдеться у повідомленні.

Проте у відомстві наголошують, що наразі не йдеться про повну заміну малюнка ММ-14 («піксель») на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір.

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Максим Кайола відзначив, що це рішення зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок.

Зліва – малюнок ММ-14 , справа – камуфляж ММ-25

«Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання – забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном», – додав начальник ЦУРМЗ.

Таким чином запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпеченні військових необхідним спорядженням, кажуть у міністерстві.

Закупівельна агенція ДОТ вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу - по 20 тис. одиниць. У відомство зауважують, що це дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що поліція Фінляндії підозрює місцеву компанію у постачанні Україні 5 тис. неякісних бронежилетів. За даними правоохоронців, екіпірування було посталено у 2022 році.