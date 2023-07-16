Окупанти намагаються просунутися вперед на Куп'янському напрямку

На одному зі східних напрямків фронту загострилась ситуація, повідомила у неділю, 16 липня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Йдеться про перебіг події на Харківщині, де окупанти ведуть активні наступальні дії.

Зокрема росіяни наступають на Куп'янському напрямку, повідомила Ганна Маляр. На цьому напрямку ситуація напружена, лінія фронту динамічно змінюється.

«Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу», – повідомила Ганна Маляр.

Ситуація на Куп'янському напрямку / Фото DeepStateMap

Вона додала, що ЗСУ мають успіхи на Бахмутському напрямку. Сили оборони поступово рухаються вперед, зокрема йде просування на південному фланзі поблизу Бахмута. На північному фланзі міста попри атаки росіян ЗСУ намагаються втримати позиції.

Крім того, за словами заступниці міністра, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках лінія фронту залишається незмінною, попри наступальні дії окупантів.

Зазначимо, 16 липня речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що ЗСУ просунулись на понад кілометр на Бердянському напрямку. За його словами, на півдні тривають важкі бої. Лише за останню добу окупанти 570 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти, що межують з лінією фронту.