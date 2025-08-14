Стипендії виплачуватимуть щомісяця протягом першого року навчання

В Україні запровадили нові стипендії для українських студентів за високі освітні досягнення. Її зможуть отримати учасники та призери олімпіад, а також вступники з високим балом НМТ. Про це повідомляє НУШ з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

Нові президентські стипендії отримають:

призери міжнародних учнівських олімпіад – 25 тис. грн, учасники – 10 тис. грн. Загальна кількість стипендій – 150;

призери IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів – 15 тис. грн, 10 тис. грн, 5 тис. грн відповідно. Загальна кількість стипендій – 300;

вступники 2025 року з результатами НМТ від 185+ балів з кожного предмета – 10 тис. грн щомісяця. Кількість таких стипендій зросте до 400.

Стипендії виплачуватиме Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту впродовж першого навчального року тим студентам, хто навчається в Україні. Якщо стипендіати виїхали за кордон і перебувають там понад 6 місяців, то стипендія скасовується.

Також підвищили розмір академічних стипендій Президента України:

10 тис. грн – для бакалаврів і магістрів;

23700 грн – для аспірантів;

7600 грн – для студентів коледжів;

6320 грн – для студентів профтехів.

Наступного року в держбюджеті планують закласти кошти для підвищення стипендій всім студентам.