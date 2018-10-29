Мінсоцполітики пропонує запровадити пеню для роботодавців за затримку зарплати

Роботодавця пропонують зобов'язати сплачувати працівнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ після 15 днів затримки зарплати

ЕкономікаАндрій Стець, 29 жовтня2750

До теми

Мінсоцполітики пропонує запровадити пеню для роботодавців за затримку зарплати
фото ілюстративне
Проект закону наразі передано на погодження до органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу

У Міністерстві соціальної політики розробили законопроект, згідно з яким роботодавці змушені будуть сплачувати пеню в разі затримки заробітної платні. Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики у понеділок, 29 жовтня.

«Директоратом норм та стандартів гідної праці міністерства соціальної політики розроблено проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати» у випадку неплатоспроможності роботодавця», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, роботодавця пропонують зобов'язати сплачувати працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день у разі затримки понад 15 днів.

Законопроект також пропонує надати працівнику право призупиняти роботу в разі затримки заробітної платні понад 15 днів.

Крім того, законопроектом передбачено виплату компенсації в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат у разі порушення справи про банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення такої справи.

Проект закону наразі передано на погодження до органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.

До слова, раніше Державна фіскальна служба повідомляла, що близько 8 млн українців отримують зарплати в конвертах. Перевірка виявила факти «сірих» виплат зарплат у 46% суб'єктів господарювання.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Близько 8 млн українців отримують зарплати в конвертах, – ДФС ZAXID.NET
Гройсман анонсував підвищення мінімальної зарплати до 4170 грн ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук