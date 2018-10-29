Мінсоцполітики пропонує запровадити пеню для роботодавців за затримку зарплати

Проект закону наразі передано на погодження до органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу

У Міністерстві соціальної політики розробили законопроект, згідно з яким роботодавці змушені будуть сплачувати пеню в разі затримки заробітної платні. Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики у понеділок, 29 жовтня.

«Директоратом норм та стандартів гідної праці міністерства соціальної політики розроблено проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати» у випадку неплатоспроможності роботодавця», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, роботодавця пропонують зобов'язати сплачувати працівнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожний день у разі затримки понад 15 днів.

Законопроект також пропонує надати працівнику право призупиняти роботу в разі затримки заробітної платні понад 15 днів.

Крім того, законопроектом передбачено виплату компенсації в розмірі трьох середньомісячних заробітних плат у разі порушення справи про банкрутство роботодавця чи припинення трудового договору в разі звільнення працівника до порушення такої справи.

Проект закону наразі передано на погодження до органів виконавчої влади та сторін соціального діалогу.

До слова, раніше Державна фіскальна служба повідомляла, що близько 8 млн українців отримують зарплати в конвертах. Перевірка виявила факти «сірих» виплат зарплат у 46% суб'єктів господарювання.