Федоров зазначив. що умови е-резидентства в Україні будуть кращі, ніж в Естонії

Міністерство цифрової трансформації впродовж кількох днів запустить проєкт «Е-резидент», який дозволить іноземцям відкривати рахунки й вести бізнес в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в середу, 25 вересня, передає «Інтерфакс-Україна».

«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», – заявив Федоров на форумі «Диригенти змін».

За словами віцепрем’єра, «Е-резидент» не є послугою, а більше окремою екосистемою, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки. Окрім цього, Михайло Федоров повідомив, що Україна працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Що передбачає проєкт «Е-резидент»

можливість дистанційно заснувати бізнес в Україні (на першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому з’являються можливості й для реєстрації юридичних осіб);

віддалено керувати своєю справою за допомогою надсучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та управляти ними;

сплачувати 5% від доходу.

Хто не зможе отримати статус е-резидента

громадяни країни-агресора Росії та Білорусії;

внесені в «чорний та сірий список» FATF (організація, яка бореться з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму);

особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного).

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Україні набув чинності закон про е-резидентство, який дозволить іноземцям, зокрема, IT-спеціалістам, відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні.

Для е-резидентів передбачається оподаткування на спрощеній системі, для ФОПа третьої групи (5% від доходу), з річним лімітом у 1167 мінімальних заробітних плат (у 2024 році – це 8,3 млн грн). Якщо дохід е-резидентів перевищуватиме ліміт – податок сягне 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

До слова, 25 вересня субкомпанія японського техногіганта Rakuten, яка володіє застосунком Viber, стала резидентом «Дія.City». За словами Михайла Федорова, для компанії важливий український ринок, оскільки застосунком для спілкування Viber користуються 98% українців зі смартфонами.