Viber належить японському техногіганту Rakuten, який стимулюватиме ІТ-індустрію в Україні

Субкомпанія японського техногіганта Rakuten, яка володіє застосунком Viber, долучилася до правового та податкового електронного простору «Дія.City», повідомив у середу, 25 вересня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Rakuten Viber стала одним із 1336 резидентів «Дія.City».

Міністр зазначив, що до податкового простору в «Дії» долучилося українське представництво Rakuten Viber. За словами Федорова, для компанії важливий український ринок, оскільки застосунком для спілкування Viber користуються 98% українців зі смартфонами. Загалом у світі застосунком користуються понад мільярд людей.

«На початку цього року компанія відкрила офіс в Україні. А три її субкомпанії — Rakuten Viber, Rakuten Advertising і Rakuten Rewards — уже мають команди з розробки й маркетингу в Києві та Одесі», – повідомив Михайло Федоров.

За словами міністра цифрової трансформації, компанія сигналізує бізнесам з усього світу, що можна розвиватися в українському просторі навіть під час повномасштабної війни Росії проти України. Зазначається, що вже зараз Rakuten Viber бере активну участь у розвитку цифрової екосистеми в Україні.

Зазначимо, «Дія.City» є правовим та податковим простором для IT-компаній в Україні, створеним 8 лютого 2022 року для стимулювання розвитку технологічної індустрії. Резиденти «Дія.City» отримують податкові пільги для розвитку української ІТ-сфери. З лютого 2022 року до простору долучилися 1336 резидентів. Серед них – Samsung, SoftServe, Ajax Systems, Rozetka, monobank, «Нова пошта» та інші.