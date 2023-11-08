У «Дія» створили нові послуги для підприємців

В Україні експериментальний проект «е-Підприємець» стане постійним. Це дасть бізнесу можливість отримати пакет послуг на порталі «Дія». Про це у вівторок, 7 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед послуг, які підприємці зможуть отримати на порталі:

державна реєстрація фізособи-підприємця;

реєстрація змін про ФОП;

повідомлення про використання єдиного рахунку;

реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ;

відкриття банківського рахунку.

Загалом комплексна послуга «е-Підприємець» включає 12 опцій.

«Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг», – повідомив Денис Шмигаль.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, спочатку «е-Підприємець» запустять для кількох видів бізнесу, зокрема, салонів краси, кафе, точок продажу.

«Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн», – заявив Михайло Федоров.

Нагадаємо, 7 листопада, уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через портал «Дія». Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.