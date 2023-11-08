У «Дії» запровадять комплексну послугу для бізнесу «е-Підприємець»
Проект «е-Підприємець» об'єднає 12 послуг для бізнесу в одну онлайн-форму
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В Україні експериментальний проект «е-Підприємець» стане постійним. Це дасть бізнесу можливість отримати пакет послуг на порталі «Дія». Про це у вівторок, 7 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Серед послуг, які підприємці зможуть отримати на порталі:
- державна реєстрація фізособи-підприємця;
- реєстрація змін про ФОП;
- повідомлення про використання єдиного рахунку;
- реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ;
- відкриття банківського рахунку.
Загалом комплексна послуга «е-Підприємець» включає 12 опцій.
«Таким чином ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг», – повідомив Денис Шмигаль.
Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, спочатку «е-Підприємець» запустять для кількох видів бізнесу, зокрема, салонів краси, кафе, точок продажу.
«Важливо, що е-Підприємець матиме потужний антикорупційний ефект. Замість походу до установи з конвертом — заповнюйте заяву онлайн», – заявив Михайло Федоров.
Нагадаємо, 7 листопада, уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через портал «Дія». Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.