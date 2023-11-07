Через «Дію» можна буде отримати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок, 7 листопада.

«Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була «Дія». Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку «Дія.Підписом». Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн», — написав він, додавши, що послуга безкоштовна.

Нагадаємо, Верховна Рада України дозволила українцям оформлювати виїзд дитини за кордон онлайн у «Дії» ще в липні 2022 року.

Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду. Однак інколи це призводило до порушення прав дитини. Наприклад, один із батьків не завжди встигає оперативно передати іншому згоду на виїзд дитини, адже перебуває за кордоном чи під окупацією.

Також трапляється, що один з батьків повністю припиняє спілкування з дитиною та другим з батьків, тому від нього неможливо отримати відповідну згоду, чи навіть звернутися з проханням про це.

Крім того, в умовах війни березня уряд посилив контроль за виїздом за кордон дітей із вразливих категорій.