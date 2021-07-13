Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня, проголосувала в першому читанні за законопроект щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів. Документ підтримали 286 депутатів.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, мета електронного резидентства – створити комфортні умови для іноземців для віддаленого відкриття й ведення бізнесу без фізичної присутності в Україні. Це своєю чергою збільшить держбюджет за рахунок податків – понад 1,5 млн доларів щорічно.

Для іноземних IT-спеціалістів, фрілансерів та підприємців у галузі креативної економіки запропонують спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуться лише онлайн із використанням електронного підпису. Іноземці будуть платити податок у 5%, як українські ФОПи. Відкрити банківський рахунок в Україні вони зможуть онлайн.

Електронне резидентство є статусом, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні. Однак поки такі резиденти не мають права займатися бізнесом.

Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на відповідному порталі (його незабаром створять) та пройти перевірку, згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обовʼязковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг будуть надавати через портал «Дія» та «Дія. Підпис». У Міністерстві очікують, що до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3 тисячі е-резидентів.

Проектом закону запроваджуються сприятливі умови для реєстрації заінтересованими іноземцями та особами без громадянства, які набули статусу е-резидента, себе як фізичної особи-підприємця та ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні.