Оцифрування допоможе зберегти важливі документи під час війни

Усі документи державних органів влади в Україні відцифрують та зберігатимуть в електронних архівах. Як повідомило Міністерство цифрової трансформації України, пілотний проект майбутньої системи «е-Архів» запрацював відсьогодні, 9 серпня.

Пілотний проект було реалізовано Міністерством юстиції України разом із Державною архівною службою, Міністерством цифрової трансформації України, проектом ЄС Pravo-Justice та іншими партнерами.

«Реалізація ж пілотного проєкту «е-Архів» дасть змогу здійснювати роботу з архівування електронних документів в органах влади та створить належні умови для постійного зберігання і використання електронних документів Національного архівного фонду (так званих «born digital documents») та державних інформаційних електронних ресурсів. Після подальшого масштабування в Україні запрацюють справжні електронні архіви! Відкриваємо еру електронного архівування в Україні разом», – зазначив голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

Як запевняють в Мінцифри, це докорінно змінить роботу державних архівів та доступ громадян до відповідних послуг. Зокрема, архівну інформацію відцифрують та внесуть у систему документообігу. Державним даним більше не загрожуватимуть життєві обставини, що стало особливо важливим під час війни. Оскільки ворог намагається знищувати цінні для українців папери. Якщо інформацію буде відцифровано, це стане неможливим.

Також не потрібно буде здійснювати поїздки по державних архівах, адже тепер щоб отримати доступ потрібно буде лише зайти на сайт, зробити відповідний запит для пошуку необхідної інформації.

Тестування проекту проходило в системі «АСКОД». На першому етапі було сформовано та передано окремі електронні документи Міністерства юстиції на зберігання до архіву Мін’юсту та до Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву. Надалі проект масштабують на всі органи влади, а згодом – і на інші організації.