ЄС визнав український електронний підпис відповідним міжнародним стандартам

Євросоюз та Україна взаємно визнали власні електронні підписи. В «Дії» невдовзі з'явиться два варіанти електронного підпису – за українським та міжнародним стандартом.

Про це повідомив у понеділок, 3 квітня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він повідомив про старт тестування оновлених підписів, які будуть прийматися у країнах ЄС та світу.

«Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи «Дія.Підписом-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Оновлюєте Дію до останньої версії — і застосунок автоматично створює два варіанти підпису. За українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA)», – повідомив Михайло Федоров.

Процедура укладання європейського е-підпису така ж, як і українська – за допомогою біометрії можна буде укласти онлайн-контракти з міжнародними партнерами, підписати документи та інше. Бета-тест, де можна буде підписати «Дію.Підпис-EU», відбудеться на платформах ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу Вчасно.