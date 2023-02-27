На порталі «Дія» українці тепер можуть подати заяву про шлюб. Під час подання заяви можна обрати місце, час, формат та зал, де планується проведення церемонії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«10 хвилин онлайн замість походів до ДРАЦСу, заповнення паперових заяв, перевірки в держреєстратора, витрати часу в банку та інших зовсім не романтичних речей», – написав він.

Щоб подати заяву про шлюб онлайн, потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія» та перейти у розділ «Сім’я»;

обрати послугу «Заява про шлюб»;

заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації;

сплатити адміністративний збір;

підписати заяву електронним підписом.

«Потрібно, щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом. Потім ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії», – додав міністр.

Послугу, про запуск якої стало відомо в понеділок, 27 лютого, тестували з листопада 2022 року.