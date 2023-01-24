На порталі «Дія» розпочалося тестування соціальних сервісів для окремих категорій батьків із дітьми, повідомило у вівторок, 24 січня, Міністерство соціальної політики. Як йдеться в повідомленні, сім’ї з дітьми зможуть подавати заяви на отримання соціальних виплат від держави.

Новими послугами в «Дії» можуть скористатися:

особи, які всиновили дитину;

люди, які доглядають за хворою дитиною;

люди з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

одинокі матері або батьки, які не перебувають у шлюбі.

Всі, хто належить до однієї з цих категорій, можуть долучитися до бета-тестування послуги за цим посиланням.

Нова послуга дозволить таким категоріям населення не відвідувати державні установи для того, щоб подати заяву на отримання соціальних виплат. Послуга впроваджується за сприяння Програми розвитку ООН в Україні.